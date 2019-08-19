«Спартак» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на встречу Российской Премьер-Лиги

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 19 августа, в 20:00 мск.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.00.



«Очень сложно подходить к этой встрече, поскольку, на мой взгляд, команды ещё не сформировали свою игру. И те и другие иногда выглядят совершенно неожиданным образом. Например, ЦСКА в матче с «Сочи», когда «армейская» команда толком не смогла ничего придумать в атаке, несмотря на то что судья не поставил пенальти за фол на Чалове. «Спартак» проводит два разных тайма против «Туна», что на выезде, что дома. Поэтому, как «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой на такой ранней стадии сезона, предугадать очень сложно.



Можно говорить о том, что у «армейцев» есть небольшое преимущество. Команда Гончаренко спокойно готовилась, пока «Спартак» с надрывом играл с «Туном». Но в любом случае нужно отметить, что и «Спартак», и ЦСКА после перерыва часто преображаются.



Думаю, от команды Кононова, которая играет дома, гарантирован эмоциональный старт. ЦСКА же будет действовать на контратаках. Не думаю, что «армейцы» приготовят какой-нибудь сюрприз. Поэтому процент владения мячом будет за «Спартаком». ЦСКА будет отвечать, но непонятно, в каком состоянии Фёдор Чалов. На мой взгляд, большой альтернативы в ЦСКА ему нет. Для «армейцев» это большая проблема.



Думаю, что в первом тайме коллектив Гончаренко полностью сосредоточится на обороне и опасных моментов будет минимум. Поэтому я бы здесь заиграл ничью в первой половине встречи», — сказал Казанский.