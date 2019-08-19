«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александра Вишневского на игру 6-го тура РПЛ

Спортивный журналист Александр Вишневский на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: «Спартак» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 2.10.



«Согласно оценкам букмекеров фаворитом является ЦСКА, но я, честно говоря, не уверен в том, что такая оценка сил справедлива. Мало того, что «Спартак» одержал три победы подряд, но еще «Спартак» этим летом здорово укрепил атакующую линию. Шюррле и Тиль – игроки топ-уровня. Видно, что они очень мотивированы, проводят матчи с огнем в глазах, что они спешат как можно быстрее произвести впечатление на болельщиков, на свой новый клуб. Шюррле уже зарекомендовал себя в качестве нового лидера «Спартака». Что касается Тиля, то по игре в Грозном было видно, что это игрок очень высокого уровня, который в перспективе принесет «Спартаку» много пользы.



Очень важно, что Тиль и еще один новичок команд Ларссон, не участвовали в последней игре с «Туном». Таким образом, они укрепляли свое взаимодействие с партнерами, набирались сил, чтобы выплеснуть их в дерби против ЦСКА.



Плюс есть еще Бакаев в атаке «Спартака», который забивает очень много и находится в отличной форме. Армейцы вынуждены будут уделить опеке Бакаева большое внимание, что разгрузит остальных футболистов «Спартака», даст им больше свободы.



Я оптимистично смотрю на перспективы «Спартака» в этом матче, даже несмотря на то, что он участвует в Лиге Европы, а ЦСКА имеет больше времени на подготовку. Но «Спартак» последний раз играл с «Туном» в четверг. Если бы игра была в воскресенье, то этой было бы проблемой, но дерби назначено на понедельник, плюс игра с «Туном» была не самая тяжелая. Времени на подготовку у «Спартака» достаточно, как и возможностей для ротации.



Да, у «Спартака» сейчас провисает опорная зона и в центре поля в поединке опорников ЦСКА на данный момент имеет преимущество. Сильного опорника «Спартаку» не хватает для постановки целостной игры. Латерали не самые сильные, но зато хороший центр обороны у «Спартака». Мне кажется, что «Спартак» здесь не проиграет. Думаю, что можно рассмотреть ставки на «Спартак» с форой 0, а также на тотал больше, поскольку «Спартак» пропускает много. Даже выиграв три последних матча, «Спартак» в каждом матче пропускал, иногда даже два раза. ЦСКА достаточно силен в атаке, я думаю, что тут будет не меньше двух голов. В последних семи матчах между «Спартаком» и ЦСКА всегда голов было не меньше двух.



Объединив одну мысль, что «Спартак» недооценен, и другую, что тут будут голы, я выведу среднюю ставку из этих двух. Ставка такая – «Спартак» не проиграет и тотал больше 1,5. Мне кажется, что это очень хорошее предложение.



На игре будет VAR, поэтому можно подумать, что вероятность назначения пенальти будет выше обычного. Можно поставить на голы пенальтистов. Например, на гол Георгия Джикии, который стал вожаком и лидером команды. При угловых он тоже опасен – можно подумать о голе спартаковского капитана», — сказал Вишневский.

