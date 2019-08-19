«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 19 августа, в 22:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.85.



«Манчестер Юнайтед» порадовал своих поклонников счётом матча с «Челси». Но вот к игре, несмотря на уверенную победу, вопросы остались, особенно это касается старта встречи. У «Челси» было достаточно моментов. Где-то выручал де Хеа, где-то откровенно везло, когда, например, мяч попал в штангу.



«Вулверхэмптон» перед стартом английской Премьер-лиги здорово размялся в квалификационной кампании Лиги Европы. На домашнем стадионе «волки» в прошлом сезоне набрали 10 очков в противостояниях с командами большой шестёрки. Это очень приличный показатель. Надо сказать, что «Вулверхэмптон» в прошлом сезоне дважды обыграл «МЮ» на своём поле плюс сыграл вничью в гостях.



В летнее трансферное окно «Вулверхэмптон», на мой взгляд, только усилился. И мне представляется, что у «красных дьяволов» будут проблемы в предстоящем туре. В первую очередь это касается обороны. Думаю, хозяева поля обязательно забьют.



«Манчестер», который здорово разогрелся в первом туре, мне кажется, будет играть довольно резво. «Красные дьяволы» забили в 17 из последних 19 матчей на выезде. И в такой ситуации «обе забьют» кажется вполне логичным исходом», — сказал Казанский.