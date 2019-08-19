«Спартак» — ЦСКА: прогноз Сергея Кривохарченко на встречу 6-го тура РПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 1.94.



«В 6-м туре Российской Премьер-Лиги нас ждёт московское дерби. «Спартак» против ЦСКА — это всегда непредсказуемый матч, всегда ход встречи может повернуться и так и эдак. Разумеется, многое будет зависеть от того, кто первый забьёт. Потому что сопернику придётся раскрываться.



Если оценивать шансы команд, то вот что мы видим. Во-первых, «Спартак» явно прибавляет. Новички приехали в хорошей форме и прибавляют индивидуально. Это касается Андре Шюррле, Гуса Тиля, который уже очень здорово себя проявил. Ну и, конечно, надо отметить Зелимхана Бакаева, забившего за неделю четыре мяча — два в Швейцарии и два в Грозном. В очень хорошей форме находится этот футболист.



Ещё раз: «Спартак» вынужден перестраиваться в ходе сезона, потерял лидеров и приобрёл новых футболистов. Пока у Олега Кононова это получается.



Что касается ЦСКА, команда по-прежнему довольно нестабильна. Напомню, что у «армейцев» самая молодая команда в Российской Премьер-Лиге, если брать средний возраст. Это тоже сказывается на результатах. Где-то красно-синим не хватает жёсткости, агрессии, и в дерби это может проявиться. Хотя ЦСКА — команда играющая и разнообразная с тактической точки зрения.



Большой вопрос, сыграет ли в матче Фёдор Чалов, которому сломали нос в концовке встречи предыдущего тура с «Сочи». Для ЦСКА возможное отсутствие Чалова станет огромной потерей. В атаке у Виктора Гончаренко и без того ограниченный выбор игроков. Но в остальном ЦСКА подходит к битве со «Спартаком» в достаточно неплохой форме.



В этом противостоянии фаворита нет и быть не может. Совершенно непонятно, чем закончится этот матч. Но мне кажется, что можно ставить на то, что голы в этой встрече будут. Весь чемпионат получается довольно результативным. «Спартак» играет результативно в последнее время, ЦСКА тоже создает моменты, не все реализует, но это другой вопрос. Я рискну поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.94. У обеих команд есть кому отличиться», — сказал Кривохарченко.