«Спартак» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Шнякина на игру 6-го тура РПЛ

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.94.



«В 6-м туре Российской Премьер-Лиги нас ждёт одно из самых важных событий всего чемпионата. Дело в том, что «Спартак» на своём поле сразится с ЦСКА. Безусловно, матч крайне статусный, ведь данное противостояние вполне можно окрестить дерби всея Руси. Именно поэтому на поле будут лететь искры, а команды оставят все силы на поле, так как встречаются самые принципиальные соперники в российском футболе.



Мне кажется, что, несмотря на особенный накал и напряжённый ход встречи, матч двух московских команд должен получиться верховым. Жду много голов, ведь на это есть сразу несколько причин. Во-первых, ЦСКА довольно давно не пропускал, а у «Спартака» явно не самая слабая атака. Во-вторых, получивший перелом носа форвард «армейцев» Фёдор Чалов уже тренируется в общей группе и может принять участие в игре. Напомню, что Чалов — лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона.



«Спартак» же вполне способен забивать. У команды Олега Кононова наконец наступила белая полоса. В Лиге Европы дважды подряд был обыгран швейцарский «Тун», а в прошлом туре российского чемпионата красно-белые без особенных проблем разобрались на выезде с грозненским «Ахматом». Важно заметить, что во всех этих матчах «Спартак» и забивал, и пропускал.



Как видите, практически всё нас наталкивает на то, чтобы ждать забитых голов в московском дерби «Спартака» и ЦСКА. Поэтому не стану ничего выдумывать, а просто поставлю на «обе забьют», — сказал Шнякин.