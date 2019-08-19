«Спартак» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на встречу 6-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.50.



«Матч «Спартак» — «Тун» дал немало пищи для размышления. Была какая-то эйфория после очень удачной игры «Спартака» в Грозном, но игра с «Туном» дома обнажила многие проблемы.



Ну, во-первых, не было на поле Тиля и Джордана. Тиль уже показал себя с лучшей стороны, он будет важной частью состава. Во-вторых, Бакаев провалил игру. В-третьих, Мирзов пока не может перестроиться. Да, он сделал гол, но там явно бил по воротам, а не пасовал. А сколько раз он шёл в обводку и терял мяч? Ему нужно научиться играть в пас, это касается и Бакаева. Не хватает «Спартаку» опорного. Сильно провисает зона между центром обороны и центральными полузащитниками. Если бы не Максименко, ещё не знаю, как всё бы это закончилось.



У ЦСКА тоже видны проблемы в обороне. Да, есть игры на ноль. Но это из-за того, что не все могут надавить на ЦСКА. Сама линия защиты не так уж сильна. Она изменилась, и пока стабильности там нет. Зато есть у ЦСКА быстрые игроки, которые смогут пользоваться проблемами «Спартака» в тех зонах, о которых я уже сказал.



Мне видны проблемы в игре «Спартака» в обороне, которые были свойственны и «Краснодару» времен Кононова. Тогда в атаке было всё хорошо, но моментов у своих ворот также было очень и очень много. Надо плясать от печки. «Спартаку» надо заняться защитой.



Пока же не жду изменений. Видно, что в атаке «Спартак» прибавляет. Очень хорош Шюррле, здесь будет Тиль, для Бакаева дерби — особенное событие. Но проблемы в обороне никуда не денутся. Уверен, что ЦСКА забьёт. Вообще, считаю, нам стоит приготовиться к очень результативному футболу. Мне кажется, будет забито очень много мячей, счёт может быть вплоть до 4:2 в любую из сторон. Ну уж минимум 2:2.



Выберу ставку «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 2.5», — сказал Титов.