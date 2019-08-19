«Спартак» – ЦСКА: прогноз Игоря Гамулы на дерби в рамках РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 1.94.



«6-й тур Российской Премьер-Лиги подарит нам дерби «Спартак» — ЦСКА. Болельщики всегда ждут его с нетерпением, потому что это битва не только на футбольном поле, но и за его пределами. В этот день вся полиция будет на ушах.



Полные трибуны «Открытие Арены» будут ждать хорошего дерби, а эти матчи всегда проходят очень интересно, напряжённо и непредсказуемо. «Спартак» последние игры показывает неплохой футбол, это, конечно, связано с приходом хороших футболистов — Шюррле, Тиль, Понсе и Ларссон усилили игру красно-белых.



Мы всё время говорим о том, что ЦСКА молод, но этот сезон «армейцы» начали неплохо, три победы и недавняя ничья с «Сочи». У Фёдора Чалов сломан нос, он, наверное, сыграет в дерби в специальной маске. В этой связи стоит ждать хитрости от Самуэля Жиго, который постарается использовать этот момент и обязательно ткнуть что-нибудь Феде в нос, чтобы тот сильно не двигался. Жиго — паренёк хитренький, в этом мы убедились, когда разбирали судейские ошибки в матче «Ростов» — «Спартак».



Но на первый план выйдет игра. Мне сложно поставить на чью-то победу, я жду обилия моментов и голов. Мой прогноз — обе команды забьют с коэффициентом 1.94», — сказал Гамула.