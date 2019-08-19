Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на игру 6-го тура РПЛ

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на игру 6-го тура РПЛ
Ставки 0

Популярный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Самый сложный матч. Нестабильные команды. «Спартак» то ли спал в матче с «Туном», то ли действительно отсутствие двух иностранцев, которых не могли заявить в квалификацию Лиги Европы, стало проблемой. Если судить по первому тайму с «Туном», то фаворит — ЦСКА. С другой стороны, почему сравнивать с первым таймом «Туна», а не с первым таймом в Грозном? Тем более что состав у «Спартака» будет сильнее, чем в Лиге Европы. Домашняя арена, мотивация. Я бы рискнул и поставил на «Спартак». Тем более что у ЦСКА сейчас явные игровые проблемы, которые только с помощью Марио и Влашича не решить. Думаю, обе команды забьют», — сказал Черданцев.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент