«Спартак» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на игру 6-го тура РПЛ

Популярный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 1.94.



«Самый сложный матч. Нестабильные команды. «Спартак» то ли спал в матче с «Туном», то ли действительно отсутствие двух иностранцев, которых не могли заявить в квалификацию Лиги Европы, стало проблемой. Если судить по первому тайму с «Туном», то фаворит — ЦСКА. С другой стороны, почему сравнивать с первым таймом «Туна», а не с первым таймом в Грозном? Тем более что состав у «Спартака» будет сильнее, чем в Лиге Европы. Домашняя арена, мотивация. Я бы рискнул и поставил на «Спартак». Тем более что у ЦСКА сейчас явные игровые проблемы, которые только с помощью Марио и Влашича не решить. Думаю, обе команды забьют», — сказал Черданцев.