«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Встреча начнется 19 августа в 22:00 мск.
Ставка: обе забьют за 1.82.
«Мне кажется, что в данном противостоянии вполне может получиться напряженная борьба сразу по нескольким причинам. Во-первых, «Вулверхэмптон» провел просто фантастический прошлый чемпионат, отобрав очки едва ли не у всех грандов английского футбола. Во-вторых, «Манчестер Юнайтед» классно стартовал в текущем первенстве, разгромив в первом туре лондонский «Челси».
На старте чемпионата «Вулвз» на выезде сыграли вничью с «Лестером», который на старте всегда играет весьма и весьма успешно. Встреча завершилась со счетом 0:0. Ну а «МЮ» великолепно стартовал на родном «Олд Траффорд», разгромив юный «Челси» 4:0. Хотя средний возраст футболистов «МЮ» в основном составе был даже ниже, чем у «синих». 24,6 лет против 25,5.
У «волков» в составе играет четыре победителя Лиги наций УЕФА, такое же представительство имеет только лиссабонская «Бенфика». Причем у англичан это все игроки стартового состава — голкипер Руй Патрисиу, полузащитник Жоао Моутиньо, Рубен Невес и форвард Диего Жота.
В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» трижды встречался с «Манчестер Юнайтед», победив два раза на своем поле- в кубке и в чемпионате. Манкунианцам тяжело даются матчи против крепких середняков, коими и являются «волки». Так что «МЮ» ждет тяжелый выезд. Ставить на победу одной из команд довольно сложно, не рискну это сделать. Мой прогноз — обе забьют с коэффициентом 1,82», — сказал Елагин.
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