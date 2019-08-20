ЛАСК — «Брюгге»: прогноз Константина Генича на квалификацию Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ЛАСК — «Брюгге» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первая встреча состоится 20 августа на стадионе «Линцер» в Линце.



Ставка: во 2-м тайме забьют больше, чем в 1-м за 1.97.



«ЛАСК, который весьма неожиданно прошел «Базель», будет встречаться с бельгийским «Брюгге». В этой паре выделить фаворита непросто. Понятно, что «Брюгге» поопытнее, поискушеннее, но ЛАСК очень хорош. Так было и в прошлом сезоне, и на старте нынешнего он никому не проигрывает. Как правило, ЛАСК умеет добавлять во втором тайме. Если посмотреть все матчи в августе, то всегда играла ставка «второй тайм результативнее первого». Это говорит о том, что по ходу встречи команда может добавлять.



У «Брюгге» в Бельгии в последнем туре не сложилось. Не смогли обыграть «Эйпен», хотя имели подавляющее преимущество. До этого прошли киевское «Динамо». Мне кажется, чем-то предстоящие игры будет напоминать матчи между ЛАСК и «Базелем». Где-то команды поначалу будут присматриваться друг к другу, а во вторых таймах будут больше рисковать.



Раз уж статистика в пользу конкретной ставки, давайте продолжать в этом же духе. Сыграем «второй тайм результативнее первого». Статистика нас к этому подталкивает», — сказал Генич.