«Халл Сити» – «Блэкберн»: прогноз Ильи Казакова на матч 4-го тура Чемпионшипа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Англии — Чемпионшипа — «Халл Сити» – «Блэкберн». Встреча начнётся сегодня, 20 августа, в 21:45 по московскому времени.



Ставка: «Блэкберн» не забьёт за 3.20.



«Халл Сити» неожиданно неплохо начал этот сезон, а вот про «Блэкберн» так пока не скажешь. С учётом того как соперники играют между собой в последнее время и как выглядит «атака» у «сталеваров», попробую предположить, что «Блэкберн» в гостях не забьёт. Это будет низовая игра – тотал меньше 2,5. Думаю, что «Халл» выиграет, но не ограничится одним мячом – 2:0 в пользу «Халла», — сказал Казаков.



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