Букмекеры: Рублёв — фаворит матча с Фаббьяно на турнире в Уинстон-Сэйлеме

Сегодня, 20 августа, в матче первого круга мужского турнира категории ATP 250 в Уинстон-Сейлеме итальянец Томас Фаббьяно сыграет с Андреем Рублёвым из России.



Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 70% вероятности. Шансы Фаббьяно букмекеры оценили коэффициентом 3.20 (30%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Рублёва в двух сетах (коэффициент 1.90).



Победитель матча в следующем раунде турнира сыграет с Альбертом Рамос-Виноласом из Испании, посеянным на соревновании под номером «9».