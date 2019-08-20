ЧФР — «Славия»: прогноз Георгия Черданцева на матч отбора Лиги чемпионов

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов румынского ЧФР и чешской «Славии». Встреча в городе Клуж начнётся сегодня, 20 августа, в 22:00 мск.



Ставка: победа ЧФР за 3.00.



«Линии букмекеров, математически рассчитывая шансы, выводят явным фаворитом «Славию». Но в данном случае математика не учитывает всё. Пусть на бумаге, может быть, «Славия» и поопытнее и посильнее, хотя это ещё не факт, но у клуба из Клужа есть тренер Дан Петреску. Команда уже прошла три (!) раунда Лиги чемпионов, включая выезд в Казахстан и героическую победу в Шотландии. Считаю фаворитом ЧФР. Обе команды уже начали свои чемпионаты, идут в лидерах, но за плечами Клужа шесть матчей с хорошими командами в Лиге чемпионов — ни один их трёх соперников не представлял чемпионат карликового государства», — сказал Черданцев.