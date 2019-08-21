«Олимпиакос» — «Краснодар»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч ЛЧ

Сегодня, 21 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». По оценке букмекеров, греки — фавориты встреч. Поставить на победу хозяев поля в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует вероятности 44%. Сделать ставку на успех российского клуба можно за 3.60 (27%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (29%).
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Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 августа, начало — в 22:00 мск.
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