«Олимпиакос» — «Краснодар»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч ЛЧ

Сегодня, 21 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». По оценке букмекеров, греки — фавориты встреч. Поставить на победу хозяев поля в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует вероятности 44%. Сделать ставку на успех российского клуба можно за 3.60 (27%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (29%).



Букмекерская компания «Фонбет» запустила акцию для читателей «Чемпионата» к матчу «Олимпиакос» — «Краснодар»: дайте верный прогноз на эту встречу — и получите бесплатную ставку в размере 500 рублей. Предложение действительно только для новых клиентов.



Чтобы получить бонус, сделайте прогноз на странице акции.



Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 августа, начало — в 22:00 мск.