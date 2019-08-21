«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Краснодар».



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.65.



«Очень интересная игра со всех точек зрения. «Краснодар» героически прошел «Порту», и теперь, конечно, манит Лига чемпионов – до нее остался всего один шаг.



Но «Олимпиакос» — это очень сильный и непредсказуемый соперник. Тем более первый матч состоится в Пиреях. Все говорят, что Турция – это сложный выезд, но, поверьте, Греция – не менее. Этот фактор будет играть определенную роль.



Что касается «Олимпиакоса», мне кажется, он слабее, чем «Краснодар». Но и у «быков» команда, которая может ошибиться на ровном месте.



Поэтому мой прогноз – в этом матче будет напряженный футбол, команды увязнут в борьбе. Риск ошибиться будет очень велик. Поэтому, несмотря на то что это матч атакующих команд, я поставлю на тотал меньше 2,5 гола» — сказал Арустамян.