«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру отбора Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Краснодар» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первая встреча состоится 21 августа на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Надо похвалить «Краснодар» за вторую игру с «Порту», мы это и делаем всю неделю. Но после того, как прошли «Порту», важно не обжечься в Греции. Там можно огрести по полной. Говорят про Турцию, что там невероятно болеют, но в Греции это делают не хуже. Горячо будет на стадионе. Будет даже сложнее, чем в Португалии.



Но надо отметить, что сезон внутренний в Греции до сих пор не начался. При этом «Олимпиакос», находясь не в тонусе, провел четыре матча в квалификации, ни разу не пропустив. Три победы и ничья в Чехии с «Викторией Пльзень». Это достойный результат. Две победы были одержаны над «Истанбулом». Соперник более чем серьезный. Его игроки обладают большим опытом. Тут сразу надо вспомнить Вальбуэна, который пришел и сразу заиграл так, как он умеет.



Главное для «Краснодара» — не заигрываться. Надо умно построить игру — не садиться в оборону, но и не держать постоянно мяч у себя. Мне кажется, что надо отдать мяч и больше думать о контратаках. «Краснодар» заточен под такой футбол. Выбегали в Порту, так надо делать и сейчас.



Думаю, что «Краснодар» свой шанс точно поймает и забьет. Но «Олимпиакос» дома грозная сила. Он может забить и два, и три. Я бы рискнул поставить на вариант обе забьют», — сказал Титов.

