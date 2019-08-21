«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: прогноз Александра Вишневского на Лигу чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Янг Бойз» — «Црвена Звезда».



Ставка: ТМ 1 гола в первом тайме за 1.75.



«Црвена Звезда» не побеждала уже в семи подряд выездных матчах еврокубков. «Янг Бойз» выглядит фаворитом домашней игры, но у швейцарцев серьезные кадровые потери: травмированы защитник Мохамед Камара и хавбеки Лаупер и Сулеймани. Отсутствие последнего особенно выделяется.



Вообще швейцарские команды выдают какой-то невероятно провальный евросезон: «Люцерн» смотрелся как сборище детей из средних классов в обоих матчах против «Эспаньола», а «Тун» показал ужасающий уровень игры в противостоянии со «Спартаком». Впрочем, проблемы остальных швейцарских команд не имеют отношения к «Янг Бойз», эта команда выиграла чемпионат с серьезным отрывом, и для нее это будет первый матч новой еврокубковой кампании.



А в прошлом сезоне «Янг Бойз» играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Равно как и «Црвена Звезда». Для обоих клубов это важнейшее противостояние, на кону огромные деньги за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. А силы соперников примерно равны.



Мне кажется, тут логично ждать более-менее размеренного начала матча. В таких поединках из четырех таймов первые 45 минут часто уходят на разведку. Пожалуй, тут велики шансы на отсутствие голов в первой половине швейцарского матча. Поставлю на тотал первого тайма меньше 1 – с возвратом ставки в случае ровно одного гола», — сказал Вишневский.

