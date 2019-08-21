«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: прогноз Константина Генича на квалификацию ЛЧ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первая встреча состоится 21 августа на стадионе «Стад де Суисс» в Берне.
Ставка: победа «Янг Бойз» за 1.80.
«Янг Бойз» не проходил предыдущий раунд квалификации Лиги чемпионов. Он будет встречаться с «Црвеной Звездой», которая настоящий спектакль подарила вместе с «Копенгагеном» в ответной встрече. Довели дело до серии пенальти, где было огромное количество ударов. Некоторые футболисты даже по два раза били. В общем, «Црвене» чуть больше повезло.
Дома у себя на искусственном поле в Берне «Янг Бойз» всегда агрессивен, уверен в своих силах. У команды из Швейцарии серьезные амбиции — пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Очень неплохая группа атаки — Ассале, Оаро. В середине поля есть опытный Сулеймани. Плюс искусственное поле домашнее. Оно будет непривычным для сербов.
Думаю, «Янг Бойз» в первом матче фаворит и будет иметь определенное преимущество из-за условий. Плюс на свежести может «Янг Бойз» переиграть «Црвену Звезду». Мы знаем, что сербы дома в Белграде хороши, а вот на выезде не всегда все получается.
Я бы сыграл победу «Янг Бойз» за 1,8. Во многом выбор обусловлен искусственным газоном», — сказал Генич.
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