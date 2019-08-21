«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Александра Вишневского на Лигу чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч плей-офф раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Краснодар».



Ставка: победа «Олимпиакоса» за 2.00.



«Краснодарский клуб уже прошёл самого сложного соперника из всех, что могли встретиться в квалификации, – «Порту». Однако это вовсе не значит, что «Краснодар» справится и с «Олимпиакосом». Греческий клуб провёл в отборе Лиги чемпионов уже четыре матча и закончил их с общим счётом 7:0. Шесть из семи голов красно-белые забили на своём поле, где они особенно сильны. Матьё Вальбуэна уже успел освоиться в Пирее и открыл счёт своим голам. При этом чемпионат Греции ещё не начался, поэтому с прошлой игры у «Олимпиакоса» была неделя на подготовку ко встрече с «Краснодаром». Безо всяких там визитов к «Тамбову» в Саранск. Это тоже можно назвать преимуществом «Олимпиакоса». Фактор своего поля всегда особенно значим для греческих команд, пользующихся сумасшедшей поддержкой своих фанатов. Так что победа «Олимпиакоса» представляется очевидно наиболее вероятным исходом первого матча в этом противостоянии. С коэффициентом 2.0 ставка на победу хозяев поля кажется мне вполне подходящей.



Для «Краснодара» важно забить гол в гостях, но это сложная задача. Мало того что играть придётся, видимо, в жаркую погоду, так вдобавок и «Олимпиакос» — опытный еврокубковый боец, умеющий грамотно проводить домашние матчи. Поэтому мне тут нравится ставка на индивидуальный тотал «Краснодара» меньше 1,0 за коэффициент 1.6. При одном забитом мяче «Краснодара» тут будет расход. Вряд ли удача снова будет так благосклонна к краснодарской команде, как в Порту. Не думаю, что «Краснодар» сможет забить больше одного мяча. Куда вероятнее, что он не забьёт ни одного», — сказал Вишневский.