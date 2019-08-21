«Олимпиакос» – «Краснодар»: прогноз Жорди Гратакоса на отбор Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Краснодар». Встреча пройдёт сегодня, 21 августа, на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.



Ставка: ничья за 3.25.



«Преимущество «Краснодара» – в игровом тонусе. Команда сыграла уже шесть матчей в чемпионате России и выглядит очень неплохо – всего на одно очко отстает от лидера. Плюс два матча в Лиге чемпионов.



Чемпионат Греции же ещё не стартовал, и, хотя «Олимпиакос» уже сыграл четыре матча Лиги чемпионов, греки будут уступать «Краснодару» в динамике.



Ещё за «Краснодар» – отличный эмоциональный фон после сенсационной победы над «Порту», правильный менталитет, поставленная игра с собственным стилем.



Но «Олимпиакос» очень опасен дома, и для него это важнейший матч в сезоне. В какой-то степени «Краснодар» – фаворит этого противостояния, но выиграть первый матч в Греции вряд ли удастся.



Сложно спрогнозировать, сколько голов будет забито, поэтому предлагаю поставить на исход: на мой взгляд, самый вероятный вариант – это ничья», — сказал Гратакос.