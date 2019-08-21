«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Краснодар» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 21 августа, на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Я думаю, что после победы в Порту для «Краснодара» вряд ли можно вести речь о каких-то страшных соперниках на данной стадии. Поэтому, думаю, здесь будет другая стратегия противостояния. Начинает «Краснодар» не дома, как это было с «Порту», а на выезде.



Но «Краснодар» наверняка понимает свою задачу. На выезде было бы неплохо забить. От обороны «Краснодар», я думаю, играть не сможет. Голов жду от него в этом матче. Что касается «Олимпиакоса», то все прекрасно знают, как он играет в Пирее. «Олимпиакос» наверняка изучает соперника и понимает, что ему тоже очень нужно забить, а желательно не один раз, чтобы визит в вотчину Сергея Галицкого через неделю был комфортным.



Я ожидаю забитых мячей от этого матча. Коэффициент 2.05 на «обе забьют» не оставляет выбора. Просто прекрасная ставка», — сказал Андронов.