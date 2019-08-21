«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Краснодар» в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: во 2-м тайме забьют больше голов, чем в 1-м, за 2.04.



«Южное противостояние «Олимпиакос» – «Краснодар» нас с вами ожидает. «Краснодар» после невероятного камбэка в матче с «Порту», который все видели, разумеется.



Можно говорить, что сейчас приятная полоса для «быков». Мы видели, что после такого серьёзного переезда и выплеска эмоций на поле в Саранске команда смогла победить, и это достаточно круто. После «Порту» перестроиться на «Тамбов» – это мощь.



У «Олимпиакоса» пока не начался внутренний чемпионат, но команда хорошо разогрелась и в предыдущих раундах прошла своих соперников, не пропустив ни одного мяча, забив при этом семь. Абсолютно все свои мячи «Олимпиакос» в четырёх своих матчах забил во втором тайме. Так было с «Викторией», так было с «Истанбулом». Так может случиться и с «Краснодаром», но я надеюсь, что и «Краснодар» во втором тайме сыграет достаточно результативно, а не так, как это было в матче с португальцами, где он забил все свои три мяча в первом тайме, а во втором страдал и держался.



Это будет достаточно осторожный футбол, очень аккуратная игра в первом тайме, а вот во втором кто-то начнёт ошибаться, кто-то будет раскрываться. Поэтому, учитывая 7 из 7 голов «Олимпиакоса» во втором тайме, то что он играет дома, а «Краснодару» нужно сыграть аккуратно, но он может убежать в атаку, когда греки пойдут вперёд, я предлагаю подумать над тем, что тотал второго тайма будет больше первого», — сказал Казанский.