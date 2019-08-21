«Олимпиакос» – «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Краснодар».
Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.70.
«Первый матч пройдёт на выезде для «Краснодара». Но в гостях «Краснодар» играет не хуже, чем дома. В соперниках команда не сильнее, чем «Порту». Поэтому можно рассчитывать на положительный исход. Но не рискую говорить о победе.
«Краснодар» в атаке играет очень прилично, и забить они могут. Но в то же время могут и пропустить. Но то, что «Краснодар» не проиграет в первом матче, — это точно. По конструкции, по составу «Краснодар» выстраивает игру. И в атаке у них достаточно хорошо получается действовать. И первая линия активно играет, и средняя, и Шапи раскрылся. В атаке нашим удастся забить. Боюсь только, как бы не пропустили».
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