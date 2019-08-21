«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Краснодар».



Ставка: «Олимпиакос» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.96.



«Болельщики в нашей стране воодушевлены тем, как «Краснодар» разорвал «Порту» на выезде чуть более чем за полчаса, пройдя в следующий раунд. Однако философия португальцев очень сильно отличается от философии «Олимпиакоса». Греки кажутся более прагматичными и более закрытыми, тем более, они потеряли из-за разрыва крестообразных связок колена капитана и ведущего атакующего хавбека сборной Греции Фортуниса. Недостаток креатива компенсируют обороной, а также потрясающей игрой вратаря Жозе Са.



Напомним, что он отыграл в квалификации ЛЧ уже 4 матча кряду на ноль в противостояниях с чешской «Викторией» и турецким «Башакшехиром». Соперники были крепкие, и в Пирее ждать, что Са по мановению волшебной палочки пропустит, я бы не стал.



Еще о плюсах «Олимпиакоса». 5 голов из 7 они забили со стандартов, особенно хороши в их исполнении угловые. А мы помним, что «Краснодар» ранее много пропускал со стандартов. В этом году 2 гола им со стандартов загрузила «Уфа» из 4 пропущенных в РПЛ. Мало того, прекрасен Вальбуэна. 5 из 7 голов греков – это его заслуга. Добавим сюда греческие трибуны и получим тяжелейший матч.



Вспомним, что с февраля «Олимпиакос» не проигрывает в официальных матчах. Внутренний чемпионат эта команда завершила с серией из 8 побед кряду. Первенство Греции стартует в выходные, но в квалификации ЛЧ пирейская команда выиграла 3 матча из 4. Получается, ждать победы «Краснодара» очень наивно. Добавим сюда факт первой встречи, которая не может априори быть слишком результативной.



Мало того, у «Олимпиакоса» 3 матча из 4 не пробили тотал (2,5). Если вывести за скобки гостевой матч «Краснодара» против «Порту», где россиянам надо было лезть вперед, то получится, что в последних 4 матчах краснодарцев также не пробивался тотал (2,5).



Что бы я взял? Сумму условий: «Олимпиакос» не проиграет и тотал меньше (2,5)», — сказал Неценко.

