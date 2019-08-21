«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Александра Шмурнова на игру Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Что было в истории «Краснодара»? Была победа над самым сильным соперником в этой квалификации Лиги чемпионов. Отчего же теперь нам бояться «Олимпиакоса»? Команда соперников, конечно, очень опытная, очень сильная. «Олимпиакос» доказывает своё право играть на этой стадии, но всё же эта команда ничуть не лучше «Порту».



Что нужно «Краснодару» в этом матче? Прежде всего обязательно нужно забить. И я полагаю, при том характере игры и при той удаче, что сопутствует сейчас «Краснодару», при умениях футболистов, например Шапи, который добился места в стартовом составе, да и всех остальных футболистов «Краснодар» не может остаться без гола в этом матче. Но и то, что греки не забьют, — это фантастика. Это что-то из истории античности. Я думаю, что забьют и они. Но «Краснодару» главное — забить самому.



Мой прогноз обнадеживающий и вполне резонный, ведь всё-таки «Олимпиакос» будут поддерживать его яростные болельщики, а «Краснодар» играет в красивый футбол. Я считаю, что забьют и те и другие», — сказал Шмурнов.