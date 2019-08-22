Букмекеры: «Брага» — фаворит первого матча против «Спартака» в Лиге Европы

Сегодня в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграет с португальской «Брагой». Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.70, что соответствует вероятности 57%. Сделать ставку на успех российского клуба можно за 5.10 (19%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.10 (24%).



Поставить на то, что в матче будет забито 3 гола или больше, можно за 1.85. За 1.95 можно сделать ставку на то, что команды забьют меньше 3 голов. Вероятность того, что забить смогут обе команды, букмекеры оценили коэффициентом 1.82. За 1.88 можно поставить на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт встречи, — ничья 1:1 (коэффициент 7.50).



Встреча в Португалии начнётся 22 августа в 21:45 мск.