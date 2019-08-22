«Брага» — «Спартак»: бонус за верный прогноз на матч Лиги Европы

Сегодня, 22 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Спартак» на выезде сыграет с португальской «Брагой». По оценке букмекеров, португальцы — фавориты встреч. Поставить на победу хозяев поля в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.70, что соответствует вероятности 57%. Сделать ставку на успех российского клуба можно за 5.10 (19%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.10 (24%).



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Матч «Брага» — «Спартак» состоится сегодня, 22 августа, начало — в 21:45 мск.