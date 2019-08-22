«Астана» — БАТЭ: прогноз Станимира Стоилова на встречу отбора Лиги Европы

Бывший главный тренер «Астаны» и национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов сделал прогноз на матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Астана» — БАТЭ.



Ставка: победа «Астаны» за 1.80.



«Тяжело сказать, кто фаворит в паре «Астана» — БАТЭ. Казахстанская команда, когда я там работал, проходила белорусскую. На стороне «Астаны» было более высокое качество игроков, а у БАТЭ — больше опыта выступлений на этом еврокубковом уровне. В принципе, считаю, что у чемпиона Казахстана подбор футболистов и сейчас качественнее, а вот преимущества в опыте у БАТЭ теперь нет.



Думаю, что неважно, кто начинает двухматчевое противостояние на своем поле, разницы нет: и так, и так придется проводить две игры. «Астане» просто нужно играть в свой футбол, не нужно что-то придумывать. Во втором и третьем раундах квалификации Лиги Европы чемпиону Казахстана повезло встретиться с командами Андорры и Мальты и набраться уверенности. С психологической точки зрения это просто отлично. После вылета от «Клужа» была некая неуверенность в себе – теперь этого нет.



Жеребьевка у «Астаны» в этой квалификации Лиги Европы очень хорошая, что во втором, что в третьем раундах, что в плей-офф. Это обязательно нужно использовать – такая жеребьевка не каждый год случается. Отличным результатом для «Астаны» в первом матче будет победить и не пропустить. Надеюсь, так и будет», — сказал Стоилов.

