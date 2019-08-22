«Копенгаген» — «Рига»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Копенгаген» — «Рига» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: «Копенгаген» выиграет и не пропустит за 1.82.



«При всей моей симпатии к футбольному клубу «Рига» соперник ему достался очень непростой. Это «Копенгаген». Датчане должны были продолжать играть в Лиге чемпионов, но в удивительной серии пенальти уступил «Црвене Звезде». Конечно, «Копенгаген» фаворит. Рижане же прошли героически за счёт забитых мячей на чужом поле финский ХИК. Но дважды снаряд в одну воронку не падает.



Если «Копенгаген» серьёзно отнесётся к этому сопернику, то и проблем у команды Сольбаккена быть не должно. У «Копенгагена» очень серьёзный подбор игроков. Там и Зека есть, и Бенгтссон, и Сотириу, и Н’Дой, хорошо нам знакомый по играм за «Локомотив», он ветеран, но на этом уровне по-прежнему хорош.



Если «Копенгаген» не будет закидывать шапками соперника, то пройдёт. «Рига» всё-таки не прошла «Дандолк» в Лиге чемпионов, в Лиге Европы с трудом прошла ХИК. Датский клуб должен настроиться серьёзно. Он должен выигрывать и не пропускать дома. Сыграю сухую победу хозяев за 1.82», — сказал Генич.