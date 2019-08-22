«Эспаньол» — «Заря»: прогноз Константина Генича на встречу отбора Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Заря» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 3 за 1.73.



«Ну и как пройти мимо матча с участием испанской команды. «Эспаньол» будет принимать луганскую «Зарю», в которой сейчас работает Виктор Скрипник. Прошла «Заря» героически софийский ЦСКА. В обоих матчах были низы. Добыла «Заря» в гостях ничью 1:1, а дома победила 1:0.



Примерно понимаю, что «Заря» будет играть глубоко в обороне, сидеть в окопах. Не исключено, что огромное число защитников выставит Скрипник. Что касается «Эспаньола», он много забивал «Люцерну» и исландцам, но ничем не удивил в стартовом туре чемпионата против «Севильи». Понятно, что «Севилья» посильнее луганской «Зари». Но «Эспаньолу» будет гораздо сложнее, чем с «Люцерном». Одержать здесь крупную победу будет тяжело.



Думаю, «Заря» будет сидеть в обороне, рассчитывать на контратаки. Получится забить — здорово. Нет — будут стараться удержать 0:0.



Голов много ждать не стоит. Сыграл бы тотал меньше 3 мячей за нормальный коэффициент 1,73», — сказал Генич.

