«Торино» — «Вулверхэмптон»: прогноз Игоря Кытманова на игру Лиги Европы

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Торино» — «Вулверхэмптон».



Ставка: победа «Торино» с форой (0) за 1.63.



«Очень интересная пара, две сильные команды встречаются, если учитывать эту стадию Лиги Европы. Что касается «Торино», то последний домашний матч команда Мадзарри проиграла аж в марте. С тех пор были лишь победы и одна ничья. Отмечу тот факт, что дома туринцы однозначно забивают, будь в соперниках «Лацио» или солигорский «Шахтер», причем довольно много.



«Вулверхэмптон» — команда интересная, играющая. Англичане могут сыграть как от себя, так и от соперника. Да и то англичанами их назвать можно весьма условно – в команде очень много легионеров – португальских, есть отличный нападающий Хименес (который забил 13 голов в АПЛ в прошлом сезоне).



Конечно, главной задачей «Вулвз» будет не пропустить и забить гостевой гол. Подопечные Нуну Эспириту Санту уже вкатились в сезон, в отличие от «Торино». Но, с другой стороны, у них была непростая встреча с «Манчестер Юнайтед».



Как я отметил, «Торино» хорошо играет дома, поэтому я бы взял его победу с нулевой форой», — сказал Кытманов.

