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«Брага» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

«Брага» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Брага» — «Спартак» в рамках финального раунда квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Встреча начнется 22 августа в 21:45 мск.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Брага» в новом сезоне провела 4 официальные встречи, и во всех случаях довольно легко прошла ставка «обе забьют».

«Спартак» после победы над ЦСКА во внутреннем чемпионате. Несомненно, это отличный эмоциональный импульс для команды Кононова. Также нужно отметить, что красно-белые в последних 2 выездных матчах играли очень результативно.

Атака «Спартака» в последних матчах довольно прилично выглядит, но вот к обороне есть вопросы. Пропускают красно-белые в каждой встрече.

Учитывая результативность обеих команд, думаю, осторожного футбола мы здесь не увидим. Я бы в данном случае заиграл «обе забьют», — сказал Казанский.

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