«Брага» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Брага» — «Спартак» в рамках финального раунда квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Встреча начнется 22 августа в 21:45 мск.



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Брага» в новом сезоне провела 4 официальные встречи, и во всех случаях довольно легко прошла ставка «обе забьют».



«Спартак» после победы над ЦСКА во внутреннем чемпионате. Несомненно, это отличный эмоциональный импульс для команды Кононова. Также нужно отметить, что красно-белые в последних 2 выездных матчах играли очень результативно.



Атака «Спартака» в последних матчах довольно прилично выглядит, но вот к обороне есть вопросы. Пропускают красно-белые в каждой встрече.



Учитывая результативность обеих команд, думаю, осторожного футбола мы здесь не увидим. Я бы в данном случае заиграл «обе забьют», — сказал Казанский.

