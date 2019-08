OG — Evil Geniuses: прогноз на киберспортивный матч The International 2019

Сегодня, 22 августа, состоится киберспортивный матч плей-офф The International 2019, в котором встретятся команда OG и Evil Geniuses.



Ставка: победа OG за 1.53.



OG находятся на 4 месте в топе команд по Dota2. Данным составом команда стала чемпионом The International 2018, победив коллектив PSG.LGD в финале со счётом 3:2. Многие говорят, что это был самый зрелищный финал в истории. Действительно, OG тогда собрались совсем не задолго до главного турнира года, и даже проход этой команды в финал был большой неожиданностью. После ошеломительной победы на TI8 команда OG не хватала звёзд с неба. В новом сезоне парни не выиграли ни одного турнира, но всё-таки они занимали 5-7 места на Major`ах, что принесло им 10 место DPC рейтинге и прямое приглашение на TI9. OG довольно-таки посредственно провели этот год, и вдруг в групповом этапе парни вынесли всех вперёд ногами. Всё-таки на The International с этой командой происходит что-то сверхъестественное. OG проповедуют агрессивный стиль игры, и любая идея, которую они захотят воплотить, безотказно работает в их руках.



EG расположились на 5 строчке рейтинга команд по Dota2. Злые гении довольно-таки продуктивно поработали в этом году. Групповой этап команда Evil Geniuses провела крайне нестабильно. Сначала они проиграли коллективу Fnatic, который попал в нижнюю сетку, со счётом 2:0, но затем обыграли 2 китайские команды — RNG и Vici Gaming. В конечном итоге коллектив EG занял 3 место в группе B. На The International 2018 злые гении заняли 3 место, но сейчас американский коллектив смотрится чуть слабее.



Возможно, матч будет равным, всё-таки на кону попадание в финал верхней сетки. Но OG в рамках турнира смотрятся крайне сильно. Одно удовольствие наблюдать за их активной игрой, которая полна передвижений и драк. EG способны поддерживать такой же темп игры, но мне сдаётся, что они начнут плясать под дудку команду OG. Не раз было замечено, что коллективы пришли к активному использованию байбеков в середине игры, чтобы продолжать драку. А OG в этом деле настоящие асы, можно даже сказать, что законодатели моды. Коллективы уже встречались в рамках группового этапа, тогда OG одержали победу со счётом 2:0. Будет интересно увидеть рукопожатие Флая и Нотейла спустя год