«Брага» – «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на встречу Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Брага» — «Спартак» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Браги» за 1.66.



«Сейчас невозможно сказать однозначно, в каком состоянии находится «Спартак». Я не считаю, что у них сейчас поставлена командная игра. Если посмотреть матч с ЦСКА, то в первом тайме армейцы были сильнее на голову, создавали больше моментов, а уже во втором тайме «Спартак» на кураже побежал, забил два гола, создал ещё несколько моментов, где мог бы забить. Если учитывать все проблемы ЦСКА, то победа «Спартака» — это логичный результат. Красно-белым помог Жиго, который дважды отличился, а сказать, что у «Спартака» выстроена игра, я пока не могу.



«Брага», как я представляю, — это неприятная команда, с которой «Спартаку» будет очень тяжело играть. Я думаю, «Брага» должна очень хорошо действовать в обороне, особенно в первом матче, и она способна добиться преимущества перед ответной игрой. У португальцев техничная команда, любящая держать мяч, и, конечно, в этом плане она наверняка будет сильнее, чем «Спартак».



Я считаю, что в первом матче противостояния «Брага» одержит чистую победу. «Спартак» очень неслаженно действует в обороне, поэтому фаворит — «Брага», тем более первый матч пройдёт в Португалии.



Задачу «Спартаку» усложняет тот факт, что в этих матчах не примут участия Гус Тиль и Джордан Ларссон, так как они не могут сыграть на этом этапе Лиги Европы. Это два игрока, которые сейчас становятся лидерами, поэтому «Спартак» недосчитается двух очень хороших игроков. Без них «Спартак» действовал против «Туна», и у москвичей возникали проблемы, хотя «Тун» — откровенно слабая команда и уступает в классе «Браге».