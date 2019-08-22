«Страсбург» — «Айнтрахт»: прогноз Эльвина Керимова на игру отбора Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Страсбург» — «Айнтрахт».



Ставка: «Айнтрахт» не проиграет и менее 4 мячей в игре за 1.82.



«Все 6 официальных матчей на старте сезона «Айнтрахт» выиграл: 4 в Лиге Европы, по 1 в Кубке и чемпионате. Франкфуртцы — полуфиналисты прошлогоднего розыгрыша — ставят перед собой серьёзные цели и попадание в групповой этап — это для них программа-минимум. А «Страсбург» — редкий гость в еврокубках. Команда Тьерри Лори пробилась в ЛЕ после победы в Кубке французской лиги.



У «Айнтрахта» более сильный состав, поэтому именно немцы фавориты пары. Во Франции им придётся тяжело, но я думаю, они не проиграют. «Страсбург» — не самая зрелищная команда. В четырёх предыдущих матчах с её участием на старте сезона забивалось меньше 3 мячей (две победы со счётом 1:0 и две ничьи — 0:0 и 1:1). Первая встреча во Франции, мне кажется, будет осторожной, и гости не проиграют. Мой прогноз — Х2 и тотал голов меньше 3,5 за 1.82», — сказал Керимов.