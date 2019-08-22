«Эспаньол» — «Заря»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Заря» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: победа «Эспаньола» минимум в 2 мяча за 1.90.
«Зарю» я уже много раз видел в этом сезоне. И пока что под руководством нового тренера Виктора Скрипника она не обрела стабильности. Те очертания, которые тренер хочет видеть, проступают пунктиром, лоскутами. Думаю, еще месяца полтора-два нужно Скрипнику, чтобы сформировать свою «Зарю».
Соперник у украинского клуба очень тяжелый, особенно для этой стадии. Первый матч на выезде. Не думаю, что он получится успешным. Мне кажется, «Эспаньол» сейчас посильнее. И он прекрасно понимает, что надо добиться хорошего результата дома, так как для испанцев выезд на Украину — далекий и непонятный.
Выберу ставку на победу «Эспаньола» с форой (-1,5) с коэффициентом 1,9», — сказал Андронов.
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