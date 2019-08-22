Аналитики: шансы «Монако» вылететь из Лиги 1 в сезоне-2019/20 — 10%

У «Монако» снова не задался сезон. Команда Александра Головина после двух туров занимает последнее, 20-е место в Лиге 1. В двух первых матчах монегаски с одинаковым счётом 0:3 уступили «Лиону» и «Мецу». Причём в обоих матчах «Монако» больше тайма играл вдесятером.



Букмекеры оценили вероятность вылета «Монако» из Лиги 1 в сезоне-2019/20. Поставить на то, что команда Леонарду Жардима покинет элитный дивизион чемпионата Франции, можно с коэффициентом 9.00. Это соответствует вероятности 10%. Сделать ставку на то, что до вылета дело все же не дойдёт, можно за 1.03 (10%).



В прошлом сезоне «Монако» занял 17-е место в турнирной таблице, всего на 2 очка оторвавшись от зоны вылета. В ходе сезона руководство клуба уволило Жардима, а затем вернуло его на пост главного тренера клуба. Это случилось после того, как на новой должности провалился знаменитый в прошлом футболист Тьерри Анри.