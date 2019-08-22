Эксперт: обыски в офисе «Чайки» могут не иметь отношения к букмекерам

Глава подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам, член совета Первой СРО, высокопоставленный представитель БК «Бетсити» Николай Оганезов поделился мнением относительно обысков в офисе компании «Чайка», владеющий одноименным клубом ФНЛ. По данным СМИ, поводом мог стать договорной характер матча против новороссийского «Черноморца» в минувшем сезоне в рамках ПФЛ.
«У меня такое впечатление, что данное дело никакого отношения к букмекерам не имеет, и это лишь какой-то способ завуалировать какие-то другие истинные цели. Потому что информация про ставки на 60 млн рублей и выплаты 350 млн выигрыша вызывает сомнения: источник этой информации абсолютно неясен», — сказал Оганезов.
По словам специалиста, в БК «Бетсити» никаких запросов не поступало.
«Мы входим в пятёрку лидеров букмекерского рынка, и к нам никакого запроса по суммам ставок и выигрышей не поступало, мы такую информацию не давали. Поэтому я подвергаю сомнению корректность указанных цифр», — отметил эксперт.
Он также добавил, что букмекеры десятками отправляют заявления в Минспорт, спортивные федерации с теми или иными признаками договорных матчей и подозрительных исходов.
«Ответы на такие обращения носят единичный характер, все это тонет, очень сложно получить какую-то реакцию на наши обращения о наличии договорных матчей. А тут такая оперативная и жесткая реакция, вплоть до обысков и уголовного дела. Мне кажется, что букмекеры не имеют к этому делу никакого отношения и здесь выступают каким-то поводом. Мы в свое время давали информацию В ГУ МВД по Ростовской области, что ФК «Чайка» — фаворит в этом матче, исход был прогнозируемым. Но, насколько мне известно, ни один букмекер не обращался с соответствующим заявлением в МВД», — подчеркнул специалист.
По словам Николая Оганезова, всё, что касается договорных матчей — очень труднодоказуемый процесс.
«Чуть ли не сами участники матча должны признаться в этом. А в остальном будут только косвенные доказательства. Не исключаю, что это дело является больше способом давления на собственника клуба, чем каким-то реальным ущербом и защитой интересов букмекеров», — заключил эксперт.
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