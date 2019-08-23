Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «Брагу» в Лиге Европы

Вчера, 22 августа, «Спартак» потерпел поражение со счётом 0:1 от португальской «Браги» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил Рикарду Орта.



Эксперты оценили шансы спартаковцев отыграться в ответной встрече и пройти в групповой раунд Лиги Европы. Поставить на то, что команда Олега Кононова окажется сильнее по сумме двух матчей, можно с коэффициентом 3.85. Это соответствует вероятности 25%. Сделать ставку на то, что по итогам двух игр победу одержит «Брага», можно с коэффициентом 1.25 (75%).



Ответная встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа. Ранее владелец красно-белых Леонид Федун заявил о том, что попадание в групповой раунд Лиги Европы принципиально для спартаковцев.