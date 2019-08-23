«Гранада» – «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 2-го тура Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Гранада» – «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» за 1.95.



«Гранада» – «Севилья» – это дерби Андалусии, матч принципиальных соперников из городов, расположенных недалеко друг от друга. Особый интерес к этому матчу после сенсации в 1-м туре – «Гранада», вернувшаяся в Примеру, неожиданно сыграла вничью с «Вильярреалом» 4:4 в гостях. Неплохая заявка на то, чтобы заявить о себе в новом сезоне!



Особенно впечатлила атака «Гранады» и ее лидер – опытный форвард Роберто Сольдадо, вернувшийся в Испанию из странствий по Европе.



Но «Севилья» сейчас – соперник другого уровня, чем «Вильярреал». Это команда, входящая в топ-5 Ла Лиги, и она наверняка будет биться за Лигу чемпионов. Первый матч с новым главным тренером Хуленом Лопетеги получился невероятно успешным: в гостях повержен очень неприятный и крепкий соперник – «Эспаньол» (2:0). Лопетеги смотрится гармонично в этой команде, «Севилья» снова развивается и готова сделать шаг вперед.



«Гранаде» не удастся повторить подвиг 1-го тура. Мой прогноз – победа «Севильи» и гол гостей во втором тайме», — сказал Гратакос.

