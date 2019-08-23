«Кёльн» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Кёльн» — «Боруссия» (Дортмунд) во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.70.
«Матч, открывающий второй тур Бундеслиги. Непросто будет Дортмунду на этом выезде. Не сказать что «Боруссию» очень любят в Дортмунде. Болеть будут яростно против неё. Но всё-таки класс команд очень разный. «Кёльн» в очередной раз вернулся из второй Бундеслиги. И я не думаю, что он уже почувствовал себя частью первой Бундеслиги, что он раскатился, освоился.
«Боруссия» в первом туре показала, что она с самого начала чемпионата заряжена на результат. Она понимает, что в этом сезоне можно попробовать подвинуть «Баварию» с трона.
Думаю, и в выездном матче в Кёльне «Боруссия» победит. Предлагаю ставку на победу Дортмунда с форой (-1) и коэффициентом 1.7», — сказал Андронов.
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