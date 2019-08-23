«Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на встречу 3-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Астон Вилла» — «Эвертон».



Ставка: победа «Эвертона» ровно в один мяч за 4.45.



«Этот матч открывает очередной тур английской Премьер-лиги. Давно соперники не встречались между собой, но вот бирмингемцы вернулись в элиту и эта встреча состоится спустя несколько лет. Если оттолкнуться, в первую очередь, от статистики не старта сезона, а встреч между соперниками, то здесь надо ставить на то, что «Эвертон» не проиграет. Все последние годы матчи между этими командами заканчивались, как правило, в пользу коллектива из Ливерпуля.



Во-вторых, мне кажется, верная ставка — обе забьют. Потому, что в среднем за игру в матчах между собой соперники забивают больше гола, даже намного больше гола, в среднем около 1,5 мяча за игру, в независимости от того, дома они играют или на выезде.



Ну и с учетом того, что «Эвертон» последнюю свою встречу выиграл, а «Астон Вилла» только один матч из последних, ну практически, 15 встреч сумела обернуть в свою пользу, надо ставить на то, что «Эвертон» — завсегдатай Премьер-лиги — выиграет у своего оппонента в третьем туре, несмотря на то, что матч пройдет в Бирмингеме.



Поэтому мой прогноз — победа гостей с перевесом в один мяч, обе команды забьют и верховая игра», — сказал Казаков.

