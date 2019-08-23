«Леванте» – «Вильярреал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 2-го тура Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Леванте» – «Вильярреал».



Ставка: победа «Вильярреала» за 2.60.



«Вильярреал» в первом туре всех удивил, сыграв вничью с более слабой «Гранадой», причём матч завершился со счётом 4:4! Пропустить дома от «Гранады» четыре мяча – это, конечно, безумие. Явно, что у «Вильярреала» есть проблемы в обороне, но клуб сделает всё, чтобы реабилитироваться в матче с «Леванте». Эта игра как дерби, так как Валенсия и Вильярреал расположены совсем рядом. И настрой на соседей будет соответствующий.



«Леванте» в первом туре проиграл «Алавесу» и пока выглядит одним из претендентов на вылет. В команде нет звёзд, но этот коллектив может собираться с силами и побеждать соперников у себя дома. И если дома «Леванте» наберёт достаточно очков, тогда вопрос с пропиской в элите будет решён.



Но против более сильного и очень мотивированного соперника, как «Вильярреал», у «Леванте» шансов немного. Поставил бы на победу «Вильярреала» и на как минимум один гол гостей во втором тайме», — сказал Гратакос.