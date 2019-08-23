Эксперты назвали шансы Шараповой обыграть С.Уильямс в 1-м круге US Open

Вчера состоялась жеребьевка последнего в этом сезоне турнира серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. Уже в первом раунде между собой сыграют Мария Шарапова и Серена Уильямс. Букмекер оценили шансы россиянки обыграть свою принципиальную соперницу.
Поставить на победу Шараповой в этом матче можно за 3.20, что соответствует вероятности 30%. Шансы Уильямс аналитики оценили коэффициентом 1.32 (вероятность 70%).
Шарапова начала играть на американской серии турниров после того, как восстановилась от травмы запястья, из-за которой она не смогла пройти первый раунд Уимблдона. В Торонто россиянка проиграла в первом круге, в Цинциннати ей удалось дойти до 2-го раунда.
Серена Уильямс на турнире в Торонто дошла до финала, в котором снялась при счёте 1:3 в пользу соперницы — Бьянки Андрееску. Турнир в Цинциннати американка пропустила.
Уильямс и Шарапова играли между собой 21 раз, 19 побед у американки, дважды сильнее была россиянка. Последний раз Мария побеждала Серену в 2004 году на турнире в Лос-Анджелесе.
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