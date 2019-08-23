«Гранада» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч 2-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2019/20 «Гранада» — «Севилья».
Ставки: во 2-м тайме забьют больше, чем в 1-м, за 2.05.
«Обе команды удачно начали чемпионат, но во многом благодаря слабости их соперников по первому туру. «Гранада» получила чудесные подарки от «Вильярреала», показавшего невероятные безволие и слабость в обороне, благодаря чему «Гранада» смогла трижды сравнивать счёт и привезла со стадиона «Керамика» ничью 4:4.
Теперь «Гранада» вернёт Примеру своим болельщикам, и первая игра в Гранаде – против самого ненавистного для фанатов «Гранады» соперника, «Севильи». У «Гранады» всегда бывает запредельная мотивация на «Севилью», и с 2016 года «Гранада» выиграла 3 из 4 официальных матчей с «Севильей». Более того, 9 августа «Гранада» выиграла у «Севильи» ещё и товарищеский матч со счётом 2:1.
Футболисты «Гранады» будут биться изо всех сил в дерби, тогда как для многочисленных иностранных новичков «Севильи» это просто рядовой матч. Это фактор в пользу «Гранады».
Атмосфера на стадионе будет предельно наэлектризованная. «Севилья» пока ещё несыгранная команда, у Хулена Лопетеги совсем сырой проект, однако в первом туре «Севилья» смогла выиграть 2:0 в гостях у совсем инертного «Эспаньола». Не столько были хороши севильцы, сколько ужасен был «Эспаньол».
Хоть матч и вечерний, но начинать игру командам предстоит в жару и зной. Заход солнца произойдёт в перерыве матча. В Андалусии по вечерам довольно резко холодает. В общем, во втором тайме двигаться футболистам будет проще. В таких летних вечерних андалусийских матчах мне часто нравится ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого.
Ставить на исходы в матчах с участием «Севильи» я пока не буду спешить. Первый матч команды Хулена Лопетеги дал много пищи для размышлений, но далеко идущие выводы по одной игре делать рано. Поставлю не на исход, а на результативность таймов: что после перерыва голов будет больше», — сказал Вишневский.
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