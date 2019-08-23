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Аналитики оценили вероятность гибели Человека-паука в фильме Marvel

Аналитики оценили вероятность гибели Человека-паука в фильме Marvel
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Человек-паук покинет киновселенную Marvel. Президент кинокомпании Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к соглашению со студией Sony Pictures. Стороны не смогли договориться о распределении прибыли.

Букмекеры принимают ставки на то, что Человек-паук покинет вселенную Marvel. Сделать ставку на то, что супергерой погибнет в одном из фильмов до 31 декабря 2020 года, можно с коэффициентом 7.80. Это соответствует вероятности 12%. Поставить на то, что Человек-паук не умрет, можно за 1.05 (88%).

Лента «Человек-паук: вдали от дома» стала самым кассовым фильмом в истории Sony Pictures. Известно, что сейчас проходят съёмки ещё двух фильмов о Человеке-пауке.

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