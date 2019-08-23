mousesports — forZe: прогноз на киберспортивный матч Berlin Major

Сегодня, 23 августа, состоится киберспортивный матч первого раунда Berlin Major, в котором встретятся команда mousesports и forZe.



Ставка: победа forZe за 2.62.



Амбициозный состав «форзов» так уверенно прошел СНГ-минор, что многие видят этих ребят если не в легендах, то уж точно в списке тех команд, которые пройдут Challengers Stage без особых сложностей. Помимо успеха на СНГ-уровне, forZe последние полгода активно таранят европейских грандов, подбираются максимально близко к преодолению квалификаций на американские ланы (на IEM Chicago даже выиграли слот, но не успели сделать визы). В общем, есть все предпосылки ожидать крутой игры от forZe на мейджоре.



Mousesports — абсолютно та же история! Обновленный после провала на миноре перед IEM Katowice 2019 ростер показывает себя прекрасно все эти полгода, а успех на европейском миноре (который «мышки» очень уверенно выиграли) заставил замолчать многих скептиков. И хоть на тир-1 ивентах mouz пока не выстрелили, в играх против команд из топ-20 они чувствуют себя комфортно.



Максимально сложно определиться с тем, кого же в этой встрече назвать фаворитом. Если mouz допустят ошибку в мапвето и оставят Inferno, то у россиян будет хороший шанс победить. При этом на Mirage или Dust2 я больше шансов вижу у mousesports. Предлагаю в этой встрече сыграть «по коэффициенту».