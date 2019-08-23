«Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз Дарьи Исаевой на матч 3-го тура АПЛ
Ведущая шоу «Ставка тура» Дарья Исаева дала прогноз на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Астон Вилла» — «Эвертон».
Ставка: победа «Астон Виллы» за 3.18.
«В первых турах «Астон Вилла» проиграла. Ещё и серия из поражений на лидера команды Джека Грилиша давит. Знаете, я верю в этого парня. Не только потому, что он превратился в крутого игрока, но и потому, что в наше время не так много ребят, которые так преданы своей команде. Следующий матч у них дома. Пора уже побеждать. Ведь кроме такого мощного лидера есть и другие аргументы в пользу «Астон Виллы». Ставлю на то, что на выходных семейство Грилишей будет праздновать победу над «Эвертоном», — сказала Исаева в ходе шоу «Ставка тура».
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