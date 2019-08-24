«Ливерпуль» — «Арсенал»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч АПЛ

Сегодня, 24 августа, в матче 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом». По оценке букмекеров, мерсисайдцы — фавориты встреч. Поставить на победу хозяев поля в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.50, что соответствует вероятности 63%. Сделать ставку на успех гостей можно за 6.00 (16%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.50 (21%).



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Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится сегодня, 24 августа, начало — в 19:30 мск.