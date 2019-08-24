«Тамбов» – «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» за 1.95.



«Тамбов» даже, наверное, перебрал очков в этой части чемпионата. «Динамо» же, наоборот, по игре явно должно было зарабатывать больше баллов.



Команда Хохлова сыграла уже и с «Зенитом» и с «Локомотивом». Очков не набрали бело-голубые, но по игре смотрелись очень неплохо. Не везет «Динамо» часто, но и с завершением атак есть проблемы. Много отличных моментов не использует коллектив Хохлова.



«Тамбов» домашние матчи проводит на чужом поле, что, конечно, уменьшает шансы команды. «Динамо» на данный момент сильнее. Думаю, бело-голубые наконец-то наберут максимум очков».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.