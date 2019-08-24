«Тамбов» – «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» за 1.95.
«Тамбов» даже, наверное, перебрал очков в этой части чемпионата. «Динамо» же, наоборот, по игре явно должно было зарабатывать больше баллов.
Команда Хохлова сыграла уже и с «Зенитом» и с «Локомотивом». Очков не набрали бело-голубые, но по игре смотрелись очень неплохо. Не везет «Динамо» часто, но и с завершением атак есть проблемы. Много отличных моментов не использует коллектив Хохлова.
«Тамбов» домашние матчи проводит на чужом поле, что, конечно, уменьшает шансы команды. «Динамо» на данный момент сильнее. Думаю, бело-голубые наконец-то наберут максимум очков».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 24 августа 2019
-
08:00
- 23 августа 2019
-
23:50
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:05
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:41
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 августа 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:32
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:08
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30